Tim, attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del gruppo, realizzerà a Chivasso un piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 2,6 milioni di euro e in sinergia con l’amministrazione comunale, porterà la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit al secondo. La città piemontese infatti è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni Ftth (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento “aperto”, previsto dal nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Gli interventi, che saranno coordinati da Tim, sono già iniziati in molte zone della città, con l’obiettivo di collegare oltre 6.800 unità immobiliari.

Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, saranno realizzati con tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. Grazie a questo piano, Chivasso avrà la tecnologia FttCab, che rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit per 9.700 unità immobiliari. “Con questa nuova infrastruttura tecnologica – ha commentato il sindaco, Claudio Castello – la città si pone, a pieno titolo, al passo con la transizione digitale del Paese”. “A beneficiarne – ha aggiunto Giampaolo Crivello, responsabile Field Operations Line Torino e Valle D’Aosta di Tim – saranno le imprese locali e i cittadini”.

