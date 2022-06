Tiglio, profumo di festa Patronale!

I tigli in fiore sono gli alfieri odorosi dell’imminente festa patronale di San Pietro a fine giugno in Favria. Il tiglio è un albero presente in diversi miti e mitologie. Secondo un mito c’era molto e molto tempo fa, prima che Zeus diventasse il Signore dell’Olimpo, una bellissima ninfa di nome Filira, figlia dell’Oceano sorella di della ninfa Stige, il fiume che bagna gl’inferi e che anche gli Dei temono, sul quale prestano i loro giuramenti. E questa donna antichissima fu amante di Crono, il primo dei Titani, coloro che a quei tempi dominavano il mondo. Ma Crono aveva una sposa, Rea, la quale un giorno sorprese il marito a letto con Filira, ed egli, vedendosi scoperto, ecco che subito balzò dal giaciglio con forma di stallone e fuggì via. Anche Filira si allontanà da quel luogo per sempre, e prese dimora sul monte Pelio, in Tessaglia, terra di streghe e magia quanto nessun’altra nell’Ellade. Qui, in una grotta che prese il suo nome, diede alla luce il figlio del suo amore, Chirone. Ma Chirone non era un bimbo come gli altri, era infatti un Centauro, il primo ed il più saggio, metà uomo e metà cavallo, a causa delle metamorfosi del padre. Secondo il mito la madre, presa dalla vergogna per un figlio tanto orripilante invocò gli Dei, e chiese di venir tramutata in qualcos’altro. Così fu che divenne il primo albero di Tiglio, ma attenzione la parola Filiria, alcuni studiosi fanno risalirea philyra al greco philos, amico, e yron, sciame, col significato di pianta amata dagli sciami di api.Ma attenzione non è una storia triste, Chirone divenne un grande conoscitore delle erbe con le quali curava gli uomini, e ciò non stupisce vista la madre, essendo il Tiglio da sempre ritenuto un albero dalle grandi proprietà medicinali, il cui nome nelle lingue germaniche ha dato origine al verbo lindern, alleviare, calmare, mitigare, fu un grande maestro di eroi, fra i quali Giasone ed Achille. Bellissimo è il mito sul Tiglio narrato da Ovidio nelle Metamorfosi che narra di quando vivevano un tempo in Frigia in una piccola capanna, due anziani sposi , Filemone e Bauci. Un giorno gli Dei si presentarono alla loro umile abitazione chiedendo ospitalità, dopo essere stati rifiutati da tutti i vicini molto più ricchi ed agiati dei due vecchi. Questi accolsero i misteriosi stranieri con gentilezza e con ogni riguardo. Allora, volendo gli Dei punire coloro che avevano rifiutato loro ospitalità allagarono la piana, ma salvarono Filemone e Bauci dicendo loro che avrebbero potuto chiedere ciò che volevano in cambio della loro affabilità; essi chiesero solo di poter divenire loro sacerdoti e di morire insieme, poiché s’amavano molto e non volevano sopravvivere l’uno all’altro. Così la loro dimora divenne un tempio, e quando giunse il tempo della morte, i due si mutarono in alberi, Filemone in Quercia e Bauci in Tiglio che ha come caratteristiche la gentilezza, premurosità e accoglienza. Nei paesi del nord Europa la sacralità degli alberi si è conservata per molto tempo, tanto che ancora in epoca medievale e spesso anche più tarda, venivano emessi divieti e decreti affinché si cessasse di adorare i boschi sacri e particolari alberi, i quali in molti casi furono abbattuti. Il nome della madre di Odino, Bestla, sembra significhi, fibra della parte interna della corteccia, soprattutto del Tiglio, ed ecco nuovamente questo albero come Antica Madre che precede l’ascesa degli Dei indeuropei, dei quali in questo caso è madre e non sposa. Nella Saga di Sigfrido il Tiglio ha un ruolo centrale, l’eroe principale, dopo aver ucciso un drago guardiano di tesori, si bagna con il suo sangue che lo rende invulnerabile, ma nel mentre, una foglia gli cade fra le scapole, e quello sarà il suo unico punto debole, che scoperto dai suoi nemici, verrà trafitto e porterà l’eroe alla morte. Dalle trascrizioni Medievali di questa storia, la foglia che cade sulla schina di Sigurd, è proprio di Tiglio. In Scandinavia è anche uno degli alberi vardtrad, parola svedese composta da varda, curare e trad albero, comunemente tradotta come albero che cura. Questi particolari alberi sono i custodi delle case o dei villaggi, se vengono tagliati l’abbondanza e la fortuna abbandonano il luogo. Per questo le famiglie lasciavano offerte alle sue radici, sotto le quali si diceva vivessero gli spiriti aiutanti della comunità. Questa tradizione sembra essersi conservata in ambienti di lingua tedesca dove fino alla fine del XIX secolo si potevano ancora trovare il Dorflinde, il Tiglio del villaggio ed il Gerichtslinde, il Tiglio del giudizio” intorno al quale si tenevano i processi, poiché era opinione diffusa che sotto ai suoi rami non si potesse mentire, e che la sua dolcezza avrebbe mitigato le sentenze troppo severe. Ma si ha notizia anche di Tanzlinde, il Tiglio del ballo, sotto le cui fronte si tenevano danze di buon augurio durante le pricinpali feste dell’anno. Molti di questi Tigli, essendo stati curati per generazioni dagli abitanti dei villaggi divennero molto vecchi ed imponenti, e molteplici vennero dedicati alla Madonna in tempi più tardi. Di nuovo, il Tiglio come Madre amorevole, femminile protettrice.

