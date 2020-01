The new year’s training!

Il circo ha da sempre avuto un suo fascino, uno spettacolo dal vivo articolato in varie esibizioni di abilità fisica, detti numeri, svolto generalmente in una pista circolare, ma anche diffusamente, nel corso dei secoli come nel panorama attuale, su una scena frontale. La parola circo deriva dal latino circus che, in relazione alla forma dei circhi antichi, vuol significare cerchio, termine che descrive anche fisicamente lo spazio scenico che contraddistingue il circo classico, una pista rotonda di circa 13 metri, creata per permettere l’esibizione armonica dei cavalli che ne costituiscono il fondamento. Vi ho parlato del circo e del suo fascino che stupisce da sempre ogni generazione umana per segnalare che a Favria si terra il 5 gennaio “ The new year’s training”, discipline aere del Circo, parlo di giocoleria, bolas, chiavi e nodi su tessuti, intensivo cerchio e trapezio e passo a due, evento proposto dall’Associazione Favria Giovane a seguito del successo riscosso recentemente con la “Danza aerea” ecco allora come sua naturale prosecuzione lo stage dedicato all’arte circense e alle sue discipline aere che sono del circo forse gli spettacolo più belli e sta avendo un grande successo. I corsi sono rivolti ai bambini con 3 anni compiuti fino agli adulti, per info e prenotazione cell. 3462137035. Questo corso si propone l’insegnamento delle discipline circensi aeree con un taglio fortemente pedagogico dove primario è il benessere del bambino o dell’adulto con l’attenzione alle dinamiche di crescita individuali e di gruppo. In questo stage si utilizzano le tecniche del circo come strategie educative alternative, in grado di potenziare le capacità espressive ed artistiche dei ragazzi. All’interno di questo spazio di svago e formazione, si trasmettono regole, punti di riferimento e valori di notevole importanza sociale come la solidarietà, il rispetto e la fiducia che favoriscono una migliore integrazione sociale e facilitano il lavoro di gruppo. Questa metodologia di lavoro, in altre parole, facilita la creazione di un processo di auto valorizzazione ed autostima. Con questo stage la base è l’ascolto della persona, delle sue esigenze, bisogni e desideri ed inoltre, attraverso la libera espressione di sé, ognuno ha modo di esprimere e sviluppare le proprie potenzialità. L’attività si svolge in gruppo, dunque grande attenzione è data alle dinamiche che si sviluppano al suo interno; parallelamente medesima importanza è data al singolo e alla sua valorizzazione. Nel corso di questo stage tutti sperimentano tutto, perché sotto il tendone del Circo organizzato da Favria Giovane c’è posto per tutti.

Favria, 3.01.2020 Giorgio Cortese

Io dono, Tu doni, Loro donano e tutti insieme salviamo una vita! Vieni donare a Favria mercoledì 8 gennaio a Favria, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te e grazie se fai passa parola

