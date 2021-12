The Cherry Tree Carol!

Questa antica canzone di Natale si chiama “The Cherry Tree Carol” e risale alla buona vecchia Inghilterra del 1500. Il testo è un dialogo immaginario tra Maria, improvvisamente in gravidanza, e il povero Giuseppe. Nel Vangelo secondo Matteo leggiamo: “Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto”, questa canzone ci mostra un Giuseppe arrabbiato, che risponde ad una richiesta di Maria dicendo invece “Vuoi una ciliegia? Non chiederla a me. Chiedila al padre del tuo bambino!” Ma poi il ciliegio fa qualcosa di straordinario, e Giuseppe si convince della spiegazione di Maria. Le radici di questo antico canto arrivano dalle prime comunità cristiane ben 2000 anni fa! Nelle comunità cristiane di rito siriaco hanno una caratteristica unica, quella di presentare degli inni sotto forma di dialogo, cantata in chiesa da due cori: uno canta le parti di Giuseppe, e un altro quelle di Maria. Potrebbe essere arrivata in Inghilterra con i crociati che l’avevano ascoltata in Oltremare, come veviva chiamata allora la Terra Santa tra il XII e XIII sec.. Potrebbero averla ascoltata persino nella Chiesa della Natività a Betlemme. Più o meno nel periodo in cui l’imperatore bizantino Manuele I Comneno stabilì un’alleanza con Amalrico I di Gerusalemme e finanziò le decorazioni di quella chiesa, dove sono presenti iscrizioni in Latino, presumibilmente per i crociati, in greco, la lingua dell’impero bizantino. e in siriaco. Almarico I re di Gerusalemme era figlio cadetto di Folco d’Angiò e della regina Melisenda, successe al fratello Baldovino III. Sposò Agnese di Courtenay, che dovette ripudiare dopo averne avuto il figlio Baldovino V, e quindi Maria Comnena nipote dell’imperatore Manuele I. leggendo questa notizia storica, mi piace pensare che, a Natale, i crociati Franchi, così venivamo chiamati noi occidentali dai bizantini allora, ascoltavano il dialogo siriaco tra Giuseppe e Maria nella Chiesa della Natività. Il dramma oggi è che in quelle zone i cristiani rischiano di scomparire con l’indifferenza dei noi occidentali.

Favria, 18.12.2021 Giorgio Cortese

