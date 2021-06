Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Tersite.

Chi era Tersite? Tersite era un capo dell’Etolia, figlio di Agrio. Tersite con i suoi fratelli Onchesto, Protoo, Celeutore, Licopeo e Melanippo cacciò dal trono di Calidone lo zio Eneo divenuto troppo vecchio per difendersi. Ma è celebre soprattutto dall’Iliade, come il più brutto e il più vile dei Greci a Troia. Zoppo, con le spalle ricurve, quasi calvo e guercio, sobillatore della truppa achea contro i loro comandanti, per questo era detestato da tutti i capi compreso Ulisse che picchia forte Tersite dovo un violento diverbio, Ulisse usa lo cettro di Agamennone, che essendo opera di Efesto, Vulcano, si presta tanto alla funzione simbolica quanto a quella bruta, a quanto pare. Tersite come già detto era brutto e offendeva il canone morale degli antichi Achei dove chi era bello fuori era anche bello dentro. Oltretutto Tersite era anche insolente, se la prendeva con i capi per far divertire i soldati. Ma come osava costui spettegolare, deridere, insultare, in un mondo in cui tutte le parole erano nobili? Per questo Achille e Agamennone lo detestavano e quando questo oratore dissennato parlò in assemblea, davanti agli Achei, accadde qualcosa che nessuno, forse neppure Omero, avrebbe potuto prevedere. Tersite gridò forte: “Atride Agamennone che cosa cerchi ancora? Hai le tende piene di bronzo, e delle donne più belle. E’ a te che noi Achei le consegniamo per primo, quando conquistiamo una città”. Poi si rivolto agli altri Greci, li rimproverò in questo modo: “Smidollati, svergognati, siete delle Achee, non degli Achei! Almeno torniamocene a casa con le navi, e questo qui lasciamolo a Troia a digerire il bottino. Lui che ha offeso persino Achille, un uomo molto migliore di lui. Gli ha preso la donna, e se la tiene!”. A questo punto Ulisse perse la pazienza e lo colpì sulla schiena con lo scettro, usando tutta la forza di cui poteva disporre un eroe omerico, Tersite si piegò sotto il colpo, e pianse fra le risate di scherno. Ma quale era la colpa di Tersite? Perché Ulisse aveva avuto una così violenta reazione, se aveva solo detto la verità su Agamennone e aveva aveva rivolto ad Agamennone le stesse accuse che gli aveva rivolto Achille, ma senza che nessuno si sognasse di contraddire il Pelide Achille, tanto meno di picchiarlo! Magari avevano paura della sua ira funesta! Quando il medesimo discorso, lo pronunzia Achille, non è considerato insensato, mentre lo è quando lo pronunzia Tersite! Tersite ha detto la verità, che sempre fa male. Tersite pronunziando parole oltraggiose, ma dicendo la verità. non affascina, certo, e nel confronto con il bellissimo Achille, o con il paziente Odisseo, egli è destinato per forza a soccombere. Ma le sue parole odiose, la sua testa appuntita, la sua gobba livida sotto la percossa dello scettro regale, vanno dritte alla coscienza. Oggi dare del Tersite vuole dire che è una persona codarda e insolente. La stessa parola in greco vuole dire il baldanzoso. Mella storia antica agli umili non è permesso ribellarsi ai potenti e dire la verità, magari urlando ma dicendo la verità che fa male perché va dritta alla coscienza! Tersite non affascina, certo, e nel confronto con il bellissimo Achille, o con il paziente ed magniloquente Odisseo, egli è destinato per forza a soccombere. Ma le sue parole odiose, la sua testa appuntita, la sua gobba livida sotto la percossa dello scettro regale, vanno dritte alla coscienza. Certo atteggiamenti come Tersite in senso negativo li troviamo ancora oggi quando certe persone alimentano maldicenze ed allusioni ed evitano il confronto pubblico con insinuazioni oltraggiose. Di personaggi come Tersite ne abbiamo parecchi, alcuni solo capirci a sobillare con diffamazioni subito negate con baldanzosa sfrontatezza, persone vili. Oggi se leggiamo l’iliade siamo affascinati da Ulisse, ma certe persone come Tersite con il dire la verità in maniera grezza ma sempre verità disturbano l’animo di tante persone che per quieto vivere girando la testa dall’altra parte. Una curiosità, secondo alcuni poeti e stori antichi, Tersite morì ucciso a pugni da Achille sdegnato di essere stato da lui schernito perché si era innamorato di Pentesilea morente. Pentiselea era una guerriera Amazzone, figlia di Ares e di Otrere, dopo la morte di Ettore venne in soccorso di Priamo con una schiera di Amazzoni e, dopo molti atti di valore, cadde colpita a morte da Achille, che vedendola morire se ne innamorò. Anche nella letteratura romana è rimasto come il tipo del demagogo insolente e vigliacco. Il personaggio omerico ricompare nel Troilo e Cressida (1602) di W. Shakespeare dov’è un cinico bruto.

Favria, 25.06.2021

