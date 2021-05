Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Terra Mariana.

La Livonia è una regione storica dell’Europa settentrionale prospiciente il Mare Baltico, compresa tra il golfo di Riga e il fiume Daugava e a sud il lago dei Ciudi, fino al 1991 appartenente all’URSS, oggi è ripartita tra Estonia e Lettonia. In lettone, Vidzeme, in russo, Livonija in tedesco Antica Livonia Alt-Livland. Questa regione prese il nome degli antichi abitanti i Livi o Livoni. Affacciata al Baltico tra il fiume Narva e il golfo di Riga, fu percorsa e assoggettata, nei sec. IX-XI, da Svedesi, Danesi, Russie Lituani. Un vescovo guerriero, Alberto di Buxhövden, condusse, con l’aiuto dell’Ordine dei Portaspada, una specie di Crociata nei primi anni del sec. XIII: assoggettò Livoni, Setgalli, Seloni, Estoni,Curoni e Semgalli, assunse il nome di “vescovo di Livonia”, fondò Riga e fece della Livonia un feudo imperiale nel 1207. La sottomissione di questi popoli non fu facile, poiché le popolazioni indigene, soprattutto i Curoni e Semgalli, opposero accanita resistenza; il paese di questi ultimi poté essere occupato solo quando i suoi abitanti furono sistematicamente sterminati. Durante tali lotte di conquista i cavalieri crociati ebbero spesso a subire delle sconfitte, quale quella del 1236 nella quale venne distrutto l’esercito dell’Ordine dai Semgalli, e il resto dovette unirsi all’Ordine teutonico nel 1237 per continuare la conquista. La lotta ebbe fine con alcuni accordi, secondo i quali i Curoni e i Semgalli, nelle questioni riguardanti la proprietà dei terreni e l’eredità, ottennero gli stessi diritti dei conquistatori, mantenendo anche i loro tribunali regolati secondo le antiche usanze giuridiche. Così finì la conquista della parte lettone della Livonia. E qui nasce l’espressione Terra Mariana, latino medievale per Terra di Maria, creato dal vescovo Alberto di Riga dove il vescovo voleva sottolineare al Papa Innocenzo III l’importanza della crociata e il legame del territorio alla Vergine Maria, come riferì al IV Concilio Lateranense nel 1215. Successivamente l’Ordine dei Portaspada, battuto duramente dai Lituani, si sciolse e i superstiti vennero assorbiti dall’Ordine Teutonico, incominciarono le difficoltà per gli arcivescovi di Riga, che rappresentavano la suprema autorità politico-religiosa della Livonia, minacciati dall’ostinato espansionismo dei Cavalieri Teutonici e dalle velleità d’indipendenza di Riga e delle altre città. L’ordine ebbe il sopravvento dopo un’accanita lotta, durata molti anni e conclusa verso la fine del XIV secolo. Intanto la Livonia vide accentuarsi l’immigrazione tedesca di cavalieri e mercanti: i primi, divisisi i feudi, in poche generazioni ridussero i contadini indigeni a servi della gleba. Nel sec. XVI, sotto la minaccia dei Russi, l’ordine, già in grave decadenza, unì la Livonia al regno polacco-lituano nel 1560. Poi la Livonia passo nel 1621 sotto il dominio della Svezia e nel 1710 della Russia. La condizione della servitù della gleba continuava intanto a peggiorare, sino a che lo stesso zar Alessandro I fu costretto a intervenire per frenare la tirannia dei proprietari terrieri nel 1804. La Livonia rimase sotto il dominio dell’Impero Russo sino al 1918, inserendola nelle cosiddette Province Baltiche. Seguì poi le sorti della Lettonia.

Favria, 3.05.2021 Giorgio Cortese

Gli occhi ci trasmettono tutte le meraviglie per poi conservali nel nostro animo.

