TERMOLI. Fca: contratto di solidarietà per 1.676 operai

Contratto di solidarietà in Fca a Termoli dal prossimo 27 gennaio al 2 agosto. È quanto emerso nell’incontro sindacale tra la direzione aziendale e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Ccsl per discutere di modalità e tempi dei lavori per l’avvio della produzione dei nuovi motori firefly 1.0 e 1.5. Il 27 gennaio si fermeranno tutte le linee di lavorazione 8v. e dal 31 gennaio il montaggio 8v. Il contratto di solidarietà interesserà 1676 lavoratori: diretti, indiretti e collegati alle unità motori 8v./16v. Gli operai realmente interessati in esubero temporaneo saranno circa 806 su base mensile. “Viene confermato che, ai sensi di legge, per ciascun lavoratore la percentuale minima di presenza nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, non può essere inferiore al 30% – spiega Francesco Guida della Uilm Termoli -. L’accordo sottoscritto, su richiesta delle scriventi Organizzazioni Sindacali, prevede attraverso una verifica mensile, il monitoraggio dell’andamento di quanto definito anche per gli aspetti relativi alla maturazione degli istituti legali, contrattuali, ferie e altro. I lavoratori per essere ricollocati seguiranno corsi di formazione che prevedono l’obbligo della partecipazione anche durante l’intervento di cassa integrazione. I vertici dello stabilimento hanno comunicato che, a partire dal 27 gennaio prossimo, ci sarà un aumento della produzione presso l’area motori 2.0 T4 che passerà a 18 turni sul montaggio e 17 turni in lavorazione mentre la manutenzione collegata (T4/V6) passerà a 20 turni. “Come Uilm abbiamo chiesto fin da subito di tutelare e garantire gli attuali livelli occupazionali tramite l’uso di questo ammortizzatore sociale – conclude Guida – considerando lo stesso necessario. Il Contratto di solidarietà comporta sicuramente disagi economici e organizzativi ma costituisce un passaggio necessario per preparare il terreno al rilancio dello stabilimento di Termoli”.

Commenti