Terdoch!

In Piemontese il terdoch è una persona sciocca che blatera, parla troppo e a vanvera, oppure parla in maniera incomprensibile. Se è vero che in linguistica il pensiero si fa parola, la parola si fa suono e il suono si fa oggetto, nel caso di oggi è il suono a farsi direttamente parola. Ecco dunque l’appellativo “terdòch” irriverente precursore del verbo corrispondente terdoché. Oggigiorno molti piemontesi usano questa parola terdòch per apostrofare una persona che parla a vanvera, straparla, oppure per descrivere un susseguirsi di rumori e spostamenti poco identificabili. In effetti il verbo terdoché descrive un individuo sciocco che parla troppo e senza saper quel che dice, magari ingarbugliandosi, balbettando, provocando così più suoni biascicati che pensieri sensati. Mi ha incuriosito questa parola e la sua origine. Esistono diverse opinioni sull’origine del lemma, la prima ipotesi di diretta derivazione francese, dalla frase ètre dans l’interdit, trovarsi nell’interdizione, in senso figurato trovarsi stordito, potrebbe essere anche di diretta derivazione transalpina, poiché la lingua francese dispone di un termine assonante, interdit, con una gamma di traduzioni che va da stordito, sino a proibito. Oppure dal lemma francese radoter, fare discorsi senza senso, olandese doten, essere folle! Ma forse la versione corretta la parola è composta onomatopeica alla radice ”tar” e dal lemma germanico theudisck , in senso dispregiativo, per indicare una persona che parla in lingua indecifrabile. Potrebbe essere simile alla parola terluch, sciocco, babbeo che è anche il nome di un volatile, il corrione, Cursorius cursor, un uccello della famiglia Glareolidae, nome regionale dell’uccello occhione. Il Corrione biondo è considerato migratore occasionale, si stanzia nel sud quasi tutto l’anno. Il sua habitat in Africa patria di di elezione è rappresentato da pianure aride, nude o con scarsa vegetazione cespugliosa o erbacea e substrato indifferentemente sabbioso o sassoso. Ciò si spiega con la necessità di disporre di ottima visibilità e di possibilità di fuga a piedi, che viene di norma preferita al volo per allontanarsi da possibili fonti di pericolo. In Italia è stato segnalato soprattutto in aree costiere, nidifica a terra, è insettivoro e ha carni saporite. Qui in piemontese dopo la prima parte della voce onomatopeica star viene aggiunto uluch, allocco. Ultima versione, di derivazione dalla terre d’oc occitana. La parlata della terra d’oc, ossìa la lingua d’oc, evoluzione dell’occitano antico o provenzale risultava incomprensibile a buona parte della popolazione pedemontana, che ha cominciato a identificare qualunque altro tipo di incomprensibilità a quella più comune, dei “cugini” occitani. Scusate il mio terdochè da starluch, altro nome del corrione, smetto di terluchè!

Favria, 16.03.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Il miracolo non è quando spunta un fiore, ma quando un fiore spunta da una pianta ritenuta morta. Felice mercoledì.

