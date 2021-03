Terapie intensive: 346 posti occupati. Quanti posti letto ci sono a disposizione?

Oggi i posti letto occupati nelle terapie intensive di tutta la Regione Piemonte sono 346 (+14 rispetto a ieri). La domanda che ci si fa è quanti sono i posti letto con impianto di ossigeno di cui si dispone?

Probabilmente il dato non lo sa nessuno e ci sarebbe già da piangere. Quel che si sa è che prima del Covid erano 327, il piano Arcuri della scorsa estate ne aveva previsti 299 in più ma di questi 299 ne erano stati attivati appena 40. Con l’utilizzo di tutte le sale operatorie disponibili, e tanta buona volontà, pare che oggi il totale sia di 628 e diciamo “pare” perché in verità non esiste un conteggio ufficiale.

A livello nazionale il Piano Arcuri (il precedente commissario) prevedeva un aumento di 3.553 posti in terapia intensiva che si sarebbero dovuti sommare ai già 5.179 presenti in Italia per un totale di 8.732.

La Germania, senza voler con questo fare paragoni campanilistici, aveva a disposizione, già prima che scoppiasse la pandemia, più di 20 mila posti letto.

Commenti