Da lunedì 18 maggio, con tutte le difficoltà del caso, la Tirumapifort è ripartita. Ossequiosi e rispettosi del protocollo FIT, delle distanze e delle normative vigenti, il responsabile dell’area tecnica Ettore Capello e lo staff dell’associazione sportiva chivassese che ha la sua sede operativa presso il Tennis Club Tescaro di via Coppina sta cercando di fare il possibile per far giocare e divertire i suoi ragazzi del settore giovanile che tantissime soddisfazioni stanno dando in questi anni. Mario Capello, presidente della Tirumapifort, fa il punto della situazione: “Avevamo tutti un sacco di voglia di riprendere e finalmente dal 18 maggio abbiamo avuto il via definitivo dalle autorità. Stiamo cercando di fare il possibile, mantenendo i ragazzi distanziati e rispettando il protocollo della Federazione Italiana Tennis. Per quanto riguarda l’attività agonistica, rappresentata dai campionati a squadre e dai tornei, tutto ovviamente è in stand by e come tutti speriamo di ricevere al più presto buone notizie in merito. Mio figlio Ettore, che oltre ad essere il nostro responsabile dell’area tecnica è il giocatore di punta della Tirumapifort, è stato fermo ai box in tutta la stagione 2019 per una brutta tendinite al rotuleo sinistro, sfociata nel settembre scorso in un delicato intervento chirurgico riparatore. Essendo uno dei pochi seconda categoria del territorio, avrebbe potuto riprendere gli allenamenti in campo prima di tutti gli altri, come previsto dalla Federazione Italiana Tennis, ma per rispetto di tutti i suoi ragazzi non ha voluto e ha colto l’occasione in questi mesi di lockdown di potenziare il quadricipite e fare esercizi specifici. Ora non sente più male e questa per tutti noi è una bellissima notizia! Infine, mi sento di confermare che anche quest’anno, nonostante le tante difficoltà a cui inevitabilmente dovremo far fronte, organizzeremo il consueto Tennis Camp gratuito che la nostra associazione promuove ogni anno a favore dei ragazzi del territorio chivassese sui campi del Tennis Club Tescaro. Stiamo decidendo in questi giorni le date e presto le sveleremo!”.