Dopo il grande successo del 20 marzo con il doppio maschile, il circuito TPRA è tornato sui campi del Tennis Club Tescaro nella giornata di domenica 27 marzo con il doppio misto. Ben 13 le coppie iscritte che si sono affrontate fin dai primi turni con grande combattività e sportività. In semifinale derby casalingo tra Notario/Picone e Bocca/Orecchia, con questi ultimi che hanno prevalso con il punteggio di 6-3. Nell’altra semifinale l’altra coppia di casa Beccati/Garda ha dovuto soccombere per 4-6, pur dopo un’ottima partita, ai forti Albarello/Amone. In finale, [...]



