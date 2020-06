TENNIS. Simone Cordera new entry nelle fila della Tirumapifort

New entry in casa Tirumapifort. L’associazione sportiva chivassese ha dato il benvenuto a Simone Cordera, preparatore fisico FIT specializzato nell’area motoria, che si aggregherà allo staff di istruttori qualificati. Cordera, dopo aver lavorato in circoli blasonati di Torino e con un trascorso nello staff di Gipo Arbino, storico allenatore piemontese, valorizzerà al massimo tutte le principali qualità fisico-atletiche degli allievi della Tirumapifort, dal minitennis all’agonistica.

Commenti