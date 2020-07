Dopo un lungo periodo di stop forzato, in casa Tirumapifort si è respirata di nuovo aria di normalità e sana competizione. Sono infatti ripresi i campionati a squadre giovanili e l’Under 16 ha esordito vincendo nella prima giornata sui campi del Nord Tennis con il punteggio di 0-3. Gabriele Grieco e Tommaso Manzone, dopo essersi aggiudicati i rispettivi singolari per 4-1 2-4 3-7 e 1-4 2-4, hanno portato a casa anche il doppio per 2-4 3-4. Sabato 27 giugno, il debutto casalingo sui campi del Tennis Club Tescaro di Chivasso contro l’Area Tennis Academy è coinciso con una grande vittoria per 3-0 davanti ad una buona cornice di pubblico. Dopo i successi nei singolari di Grieco (4-0 4-1) e Manzone (4-0 4-0), la coppia di doppio ad aggiudicarsi il terzo punto è stata quella composta da Alessandro Aprà e Riccardo Gorgerino (4-2 4-2). Martedì 30 giugno, nuovo impegno interno al cospetto del Tennis Beinasco.

Infine, da sottolineare per la Tirumapifort il successo di Edoardo Bondonio al torneo Under 14 di Cassine.

Commenti