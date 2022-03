Grande successo del Torneo TPRA di doppio maschile svoltosi domenica 20 marzo al Tennis Club Tescaro. Il circuito TPRA è riservato a giocatori, con tessera agonistica e non, di classifica non superiore a 4.2 e permette quindi di coinvolgere nel movimento dei tornei FIT un target di appassionati, diremmo meglio ancora amatori di questo sport, che vogliono passare una giornata in amicizia, ma provando il gusto di competere. La formula di questi tornei prevede lo svolgimento dell’intera competizione e la sua conclusione in una sola giornata, con incontri ad eliminazione [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.