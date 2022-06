E’ stata una settimana davvero molto intensa, quella passata, per il Tennis Club Tescaro. Il Torneo Open è definitivamente entrato nel vivo, con l’inizio del tabellone finale maschile, quello che comprende dai 2.6 in su, e con l’entrata in gioco, nel tabellone femminile, di alcune teste di serie. In questa settimana i due tabelloni si allineeranno ai quarti di finale, che si disputeranno a partire da lunedì 27 giugno per arrivare alle finali di mercoledì 29 giugno, con premiazione e gran serata conclusiva con chef Livio Tomatis.

Nelle competizioni a squadre, en plein di





