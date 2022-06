Stagione straordinaria e obiettivo raggiunto per il Country Club San Mauro, che ha portato in giro per

l’Italia il nome di San Mauro Torinese. Incredibile il fatto che soltanto per un tie-break al terzo set nel

doppio decisivo della sfida contro il Rugg del Sud Tirol, vinta 5-1, la squadra sanmaurese di serie B1

maschile non abbia conquistato l’accesso ai play off per la serie A2, mettendo comunque al sicuro la

salvezza nella categoria nazionale. Sarebbe stato incredibile, con il Country Club San Mauro arrivato

davvero ad un passo dall’impossibile! Mai infatti nella storia [...]





