Prosegue il buon momento del Chivasso Sporting Club. Giorgia Lo Bianco, dopo aver vinto sui campi di casa l’Open d’Agosto, si impone anche nell’Open di Verolengo, battendo in una finale dai tre volti Carolina Di Matteo, promettente giocatrice Under 16 della Canottieri Casale: 6-3 0-6 10-3 lo score finale.

Non meno importante la promozione raggiunta dalla squadra di serie D3 del Chivasso Sporting Club. Un risultato di prestigio, conquistato attraverso un percorso pressochè perfetto che vale il raggiungimento della serie D2. Dopo aver vinto un girone difficilissimo per la presenza dell’attrezzata e agguerrita squadra del Nisten Club, i chivassesi approdano al tabellone regionale con un bye al primo turno. Il primo impegno per la compagine del Chivasso Sporting Club è la trasferta in casa del Tennis Club Fossano, superata agevolmente con il punteggio di 0-2. La partita decisiva viene giocata in casa contro il quotato Sporting Borgaro, ma il copione non cambia: 3-0 per i ragazzi allenati dai maestri Walter Bisello e Alessandro Viarengo. Applausi meritati per Paolo Calzavara, Cristian Matthew Perrone, Matteo Ganci e Davide Lo Bianco.

