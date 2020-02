TENNIS. Gatto Monticone fa l’esordio in Fed Cup e raggiunge il suo best ranking WTA

La carriera di Giulia Gatto Monticone sta toccando il suo punto più alto in questi mesi. A 32 anni d’età, la tennista di Castiglione Torinese ha raggiunto il suo best ranking WTA, salendo nella graduatoria mondiale alla posizione numero 148, e ha ricevuto la prima convocazione in Fed Cup. A Tallin, Gatto Monticone ha difeso con orgoglio i colori azzurri insieme ad Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Camila Giorgi. Capitanate da Tathiana Garbin, le azzurre in Estonia hanno vissuto una settimana trionfale, conquistando al Tallink Tennis Centre 4 successi in altrettante sfide del Gruppo I zona Europa/Africa contro, rispettivamente, Austria, Estonia, Grecia e Croazia, ottenendo il lasciapassare per i play off di aprile contro la Romania, che metteranno in posto nei preliminari della Fed Cup 2021.

A Tallin, Giulia è scesa in campo nella sfida inaugurale con l’Austria, vincendo insieme a Trevisan il doppio con un duplice 6-4 sulla coppia austriaca composta da Melanie Klaffner e Sinja Kraus. La tennista castiglionese è stata poi protagonista nel terzo confronto con la Grecia, anche in questa occasione nel doppio: insieme a Cocciaretto ha superato nettamente per 6-1 6-0 le greche Dimitra Pavlou e Valentini Grammatikopoulou.

Giulia commenta così la sua prima convocazione in Fed Cup: “Una sorpresa molto positiva. Sono felice di essere qua a Tallin e di vivermela con questo gruppo fantastico. Alla mia età, sono tranquilla e serena per questa convocazione e voglio godermela al massimo. In questi giorni insieme ho avuto la possibilità di conoscere meglio il gruppo, c’è affiatamento, ci troviamo bene e siamo molto unite”.

Una scalata, quella di Giulia, iniziata 5 anni fa: a 28 anni, da numero 500 WTA, più vicina a smettere che a continuare, insieme al coach Tommaso Iozzo, con cui è nato un bellissimo amore, la tennista cresciuta nella Polisportiva Pedaggio ha cambiato direzione, migliorando anno dopo anno. Fino al 2019, però, non era mai scesa sotto la duecentesima posizione nel ranking mondiale WTA, obiettivo raggiunto l’anno scorso e addirittura migliorato in queste prime settimane del 2020, nelle quali, oltre all’impegno in Fed Cup, Giulia Gatto Monticone è scesa in campo all’ASB Classic di Auckland, in Nuova Zelanda, ed è stata poi protagonista nelle qualificazioni verso il tabellone principale degli Australian Open, fermandosi al terzo turno contro la britannica Harriet Dart dopo i successi precedenti al cospetto della cinese Fangzhou Liu e di Martina Di Giuseppe.

