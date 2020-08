Due vittorie e una sconfitta, è questo il bilancio della giovanissima formazione della Tirumapifort nel campionato regionale a squadre di serie D3 maschile. Domenica 19 luglio, netto successo in trasferta per i chivassesi sui campi del Tennis Club Ciriè B: 0-3 il risultato finale, con vittorie in singolare di Edoardo Bondonio (6-2 6-4 su Matteo Di Rago) e Samir El Kas (4-6 6-2 7-6 ai danni di Antonio Manzi), oltre all’affermazione del doppio composto dallo stesso El Kas e da Gabriele Grieco (6-2 6-2 contro Domenico Cuttone e Giuseppe D’Eredità). Nella seconda giornata, nuova vittoria per 3-0 per la Tirumapifort, scesa sui campi del Tennis Club Tescaro di Chivasso contro il Circolo Tennis Courmayeur. Una vera e propria maratona tennistica, iniziata da Grieco che ha avuto ragione in più di due ore di gioco del più esperto Massimiliano Iezza per 4-6 6-3 10-3. Dello stesso tempo ha avuto Bondonio per superare Gionata Sciannimanico con il punteggio di 6-4 2-6 10-8, mentre la soddisfazione del bottino pieno è stata concessa al doppio Tiruma composto da Adriano Botta e da Samir El Kas che ha fiaccato la resistenza del duo valdostano composto da Iezza-Sciannimanico, costringendolo al ritiro dopo aver vinto il primo gioco. Domenica 2 agosto, in palio il primato nel girone 11 contro lo Sporting Borgaro A, squadra quest’ultima che ha espugnato Chivasso per 1-2. L’unico punto di giornata per la Tirumapifort è stato ottenuto da Grieco, vittorioso 6-3 6-0 su Filippo Maria Fassone. Successi borgaresi, invece, nell’altro singolare , vinto da Francesco Ercole ai danni di Bondonio per 7-5 6-4, e nel doppio, con Fassone e Luca Savant Levra che si sono imposti per 6-3 6-0 al cospetto di Grieco ed El Kas.

Infine, in campo individuale, da sottolineare la vittoria dello stesso Gabriele Grieco al torneo di terza categoria lim. 3.1 di singolare maschile organizzato dal Punto Tennis San Maurizio Canavese. In finale, successo per 6-2 6-3 contro Simone Petroni del Nord Tennis Sport Club. Per Gabriele, si tratta della prima vittoria di un torneo di terza categoria

