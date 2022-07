Si conclude con l’ennesimo trionfo del Tennis Club Tescaro Chivasso, il quinto consecutivo, il Campionato regionale a squadre Over 55. Un risultato davvero entusiasmante e mai raggiunto da altri circoli in Piemonte, che riempie di gioia e giustificato orgoglio il presidente Livio Mezzo ed il capitano-giocatore Fabrizio Broggini, che di questa squadra è l’ideatore e l’anima.

Questa volta la finalissima si è giocata in trasferta, sui campi del Boschi Sport di Moncalieri, già battuto nel girone all’italiana ma capace di superare in semifinale, contro pronostico, il Tennis Club Fossano. Trasferta come sempre solo [...]