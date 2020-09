Inizia molto bene il mese di fuoco della squadra Over 55 del Tennis Club Tescaro. A causa del lockdown il calendario è stato completamente stravolto e nel mese di settembre si gioca sia la fase regionale (dove i chivassesi sono bi-campioni consecutivi) sia la fase nazionale. Giovedì 17, impegnato in casa nella fase a gironi, il TC Tescaro ha superato il Circolo della Stampa Sporting per 3-0, con vittorie nei singolari di Massimo Reviglio e capitan Fabrizio Broggini e nel doppio di Broggini insieme ad un ottimo Fabio Bosello. Il primo turno del Campionato Nazionale, che si svolge con la formula a tabellone ad eliminazione diretta, ha visto i chivassesi impegnati in casa contro il TC Saronno. Sono bastati i due singolari per decretare la netta vittoria del Tescaro, con le vittorie in due set di Reviglio e Broggini, e quindi il passaggio del turno.

Domenica 27 settembre sarà una giornata davvero particolare e piena di significati per il circolo del presidente Livio Mezzo. Il Tennis Club Tescaro riceverà infatti sui propri campi, nel turno che vale l’accesso ai quarti di finale, il Circolo Canottieri Aniene, forse il più prestigioso circolo in Italia a livello non solo tennistico, visto che ne fanno parte il presidente del CONI Giovanni Malagò, Federica Pellegrini e, per quanto concerne il comparto tennis, un certo Matteo Berrettini, con il suo coach storico Vincenzo Santopadre. E un Berrettini (non Matteo, bensì papà Luca, ndr) incrocerà la racchetta con i giocatori chivassesi. Una bella soddisfazione per il piccolo ma ormai storico club guidato dal presidente Mezzo, ma capitan Broggini e compagni non hanno certo intenzione di accontentarsi e nemmeno i soci e sostenitori della squadra chivassese. Appuntamento quindi, con mascherina obbligatoria, domenica 27 settembre alle ore 10 sui campi di via Coppina.

Commenti