Si è concluso al Tennis Club Tescaro di Chivasso con la gran finale tra Alberto Bodino (2.8, Country Club Cuneo) e Roberto Devalle (2.8, Best Point Caramagna) il torneo Open Maschile Over 45, seconda tappa del Subalpino Senior Tour 2022 valida come Memorial Guido Giancola. Dopo tre settimane di sfide sui campi sempre perfetti, nonostante qualche pioggia insistente, del circolo del presidente Livio Mezzo, il favorito Bodino ha superato, in un incontro sempre in controllo, per 6/3 6/2 Roberto Devalle, che in semifinale aveva avuto ragione della TDS numero 2 [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.