Ha preso il via sabato 16 aprile al Tennis Club Tescaro di Chivasso il Memorial Guido Giancola, Torneo riservato a giocatori Over 45 di classifica Open. Il torneo fa parte del prestigioso Subalpino Senior Tour, che costituisce da ormai 5 anni un caposaldo dell’attività agonistica per giocatori Over, ed è stato fortemente voluto dal vicepresidente Fabrizio Broggini, che è protagonista da sempre di questo Circuito anche se gli anni passano inesorabili, e da tutto il Direttivo del TC Tescaro, visto che è intitolato alla memoria dell’indimenticato e indimenticabile Guido Giancola. Ben 81 [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.