Finalmente la situazione dei circoli di tennis piemontesi si è sbloccata. Da lunedì 18 maggio si è ripartiti, dopo una lunghissima ed estenuante attesa. Fabrizio Broggini, direttore sportivo del Tennis Club Tescaro di Chivasso, tira un respiro di sollievo: “Ebbene sì, si torna a vivere e si ricomincia a giocare a tennis. Il nostro circolo lo abbiamo adeguatamente predisposto in sicurezza secondo le regole e le normative vigenti. Utilizzeremo le panchine per rispettare le distanze e far attendere lì i giocatori tra un turno e l’altro, ben distanziati tra loro, abbiamo recintato le tribune, la zona bar sarà aperta unicamente per andare a pagare le ore, mantenendo sempre la distanza di sicurezza, mentre il bar resterà ancora temporaneamente chiuso. Auguro a tutti un buon tennis. Abbiamo poche regole da rispettare e dipende esclusivamente da noi se questa ripresa sarà duratura o meno: più saremo bravi e diligenti e più potremo a continuare a fare ciò che più ci piace”.

Finalmente si rivede il sole, visto che fino a poche ore fa i circoli piemontesi di tennis erano sul piede di guerra, come confermato dallo stesso Broggini: “La situazione era paradossale ed eravamo tutti arrabbiati: il tennis, come emerso anche dalle oltre 400 pagine dello studio realizzato dal Politecnico di Torino su commissione del CONI e presentato al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, è lo sport più sicuro, ma fino ad oggi in Piemonte i circoli erano ancora chiusi. In molte altre Regioni, compresa pure la Lombardia, la situazione era ben diversa. Noi come Tennis Club Tescaro eravamo pronti ad aprire, attenendoci ovviamente al protocollo della Federazione Italiana Tennis, ben consapevoli che non si può giocare il

doppio, che le lezioni devono essere individuali ed a conoscenza di ciò che è permesso fare o non fare, ma ci siamo attrezzati. Ora però finalmente la situazione si è sbloccata e siamo felici di poter dire ai nostri soci che può riprendere l’attività tennistica, da sempre il cuore pulsante del Tennis Club Tescaro”.

