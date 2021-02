Teniamo traccia!

Ci sono diversi modi di memorizzare i percorsi che facciamo a piedi o in bicicletta. Sono disponibili applicazioni, scaricabili sui telefoni, che ci permettono di tracciare le nostre attività. Non sono più necessari apparecchi dedicati, tipo Garmin o Polar, basta il telefono. I Garmin, hanno funzioni particolari, possono gestire in modo più efficace i sensori di cardiofrequenza, di potenza, di cadenza, di velocità e hanno più autonomia. Per i tracciati, a mio parere, i telefoni sono meglio, più schermo, più dettaglio e più applicazioni disponibili. Unico neo, consumano tanta batteria…

Prepariamoci per la bella stagione, troviamo l’applicazione che fa per noi, nella versione base sono tutte gratuite, scarichiamole e proviamole. Nella fotografia trovate le icone di alcune applicazioni che ho sul mio telefono, ve ne faccio una veloce carrellata.

Connect: è un’applicazione della Garmin, serve solo ai possessori di uno strumento Garmin.

Strava: trova il punto di forza nel confronto tra i diversi utenti, è rivolta a chi pratica il ciclismo o la corsa in modo più spinto.

OruxMaps: consente di gestire, consultare e monitorare le proprie mappe. E’ molto valida e completa ma non è molto immediata, bisogna studiare per riuscire a gestirla.

Locus Map: Simile a OruxMaps ma più semplice da utilizzare, le mappe sono dettagliate.

Komoot: serve per la registrazione e la pianificazione degli itinerari e può essere sincronizzata sui Garmin. La community di Komoot consente di pubblicare e condividere i propri percorsi o di ripercorrerne uno già fatto da altri. In pratica creiamo itinerari e usufruiamo di quelli già fatti. Con un po’ di pratica potremo divertirci ad esplorare e creare una rete di percorsi sul nostro territorio. Oggi fate un giro, se vi piace lo pubblicate e domani io posso ripercorrerlo. Bello, scaricate la applicazione e scambiamoci i percorsi!

