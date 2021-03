Televoto aperto! Ecco come votare per Willie Peyote a Sanremo

È ufficialmente aperto il televoto per la serata finale di Sanremo, che decreterà il vincitore del 71° Festival della canzone italiana. Il torinese Willie Peyote è al secondo posto nella classifica provvisoria con il brano “Mai dire mai (La Locura)”, dietro ad Ermal Meta. La classifica però è ancora tutta da decidere e questa sera votano gli italiani da casa (martedì e mercoledì era toccato alla giuria demoscopia, giovedì all’orchestra del festival, venerdì alla sala stampa).

Per esprimere la propria preferenza basta mandare un sms al numero 475.475.1 con il codice a due cifre dell’artista scelto (per Willie Peyote il codice è “12“). In alternativa si può telefonare da fisso allo 894.001, per poi digitare il codice sul tastierino. Il costo della chiamata è di 0,51 euro, del messaggio 0,50 euro. Ogni persona ha a disposizione al massimo cinque voti e per votare bisogna essere maggiorenni.

Ma non è finita qui. Al termina delle esibizioni, con la chiusura del televoto, sarà comunicata la classifica definitiva. I primi tre classificati accederanno alla finalissima. Gli artisti finalisti si esibiranno di nuovo e i voti saranno totalmente azzerati. Dopo pochi minuti si riaprirà la votazione per scegliere il vincitore: il televoto avrà un peso del 34%, la giuria demoscopica del 33% e la sala stampa del 33%. Ogni persona avrà nuovamente a disposizione cinque voti.

