IVREA. Tecnologic@mente “al bivio”. Laura Salvetti s’è dimessa!

La domanda che un po’ tutti si facevano è come sarebbe stato possibile avere un sito Unesco senza un museo a rappresentarlo dignitosamente.

Se lo chiese nel 2018 anche un ispettore dell’Unesco giunto in città per dare un’occhiatina. Alla fine si convinse che, per la comprensione del sito, non si [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti