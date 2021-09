Ascolta l'Audio Dell'Articolo

D’ora in poi serviranno 540 giorni, un anno e mezzo, per ottenere la cittadinanza tramite la procedura legata allo ius sanguinis. In Italia, infatti, la cittadinanza si basa sullo “ius sanguinis”.

Un’espressione giuridica di origine latina che indica l’acquisizione della cittadinanza per il fatto della nascita da un genitore o con un ascendente in possesso della cittadinanza. È questa la decisione presa dal Comune di Tavagnasco tramite un’apposita delibera di giunta che tratta proprio il tema. “Alla data odierna, – si legge nel documento – non risultano individuati, per legge o regolamento, i termini per la conclusione del procedimento amministrativo relativo all’accertamento del possesso della cittadinanza italiana nei casi di acquisto della stessa in seguito a trasmissione “jure sanguinis””. E il processo, raccontano dal Comune, è sempre molto complicato.

“La complessità del procedimento – si legge ancora – prevede, in capo all’Ufficiale dello Stato Civile, un gran numero di accertamenti tra cui la verifica dell’attendibilità degli atti prodotti dal richiedente relativi alla ricostruzione documentale dei singoli passaggi nell’albero genealogico e le richieste ai consolati italiani competenti della certificazione attestante che nessuno degli ascendenti dell’interessato abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana”.

Insomma, un processo burocratico ingarbugliato e, per cui, molto spesso, i Comuni, non hanno gli strumenti per verificare a pieno la veridicità di certi documenti. Il caso clou, si era verificato nel Comune di Borgofranco dove, alcuni mesi fa, due “procuratori”, “rappresentanti” di stranieri vogliosi di prendere la cittadinanza, erano stati cacciati via.

“È un fenomeno che si sta verificando in tanti comuni – raccontava Fausto Francisca, sindaco di Borgofranco – gente che arriva in municipio, chiede la residenza e presente autocertificazioni dove dichiara di avere degli avi italiani. Da noi erano arrivate una trentina di richieste, numeri strani. Si tratta di persone che, attraverso dei rappresentanti, raccontano di aver avuto un nonno o un parente di sangue che, anni fa, si trasferì dall’Italia al Brasile”.

Storia simile anche a Quassolo, nel 2019, dove, il Comune, aveva concesso la cittadinanza italiana a due persone, un uomo e una donna, probabilmente fratello e sorella. A leggere i documenti, si scopre come i nuovi neo cittadini avrebbero un legame di sangue con un lontano parente nato nel 1870 (un nonno? Chi lo sa). Questo parente, poi, si sarebbe trasferito in Brasile partendo da Quassolo? Ma va, figuriamoci. L’avo in questione sarebbe nato, si legge nel documento, a San Lorenzo Aroldo (in provincia di Cremona). Nel decreto firmato dal sindaco si evidenziava come tutto sarebbe stato verificato anche dal consolato italiano a Brasilia.

