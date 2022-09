Per gli amanti degli sport rotellistici, domenica 18 settembre ci sarà una e una sola meta: la Pump Track di Tavagnasco, pista che a fine week-end ospiterà il Tava Roller Contest Open, gara di roller organizzata in collaborazione con il Turin Outdoor Park, ToRivoli e con il comune di Tavagnasco come partner.

“Questa è la quarta edizione e per l’occasione l’evento sarà doppio: ci sarà una gara di roller in Pump Track e al Palatenda, invece, si terrà la competizione di freestyle roller” ha spiegato fiero Ivan Casalatina, uno tra gli organizzatori e comproprietari della Pump Track. Alla competizione parteciperanno anche membri della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), con tanto di cronometristi federali, tempi presi al centesimo, fotofinish e podio per le premiazioni finali in piazza del municipio.

“Per l’evento aspettiamo circa 110 atleti provenienti da Piemonte e Lombardia – spiega Ivano Milazzo, presidente di ToRivoli – un plauso particolare va alla Pump Track di Tavagnasco che ha dei benefit come un ristorante e acqua e parcheggi gratuiti che in altri impianti sono assenti. Un posto perfetto per chi vuole fare sport e respirare aria pulita”.

