Il Palatenda di Tavagnasco continua ad essere al centro dei progetti dell’amministrazione comunale.

L’ultima novità a riguardo della struttura risale all’inizio della scorsa settimana, momento in cui il parlamentino tavagnaschese, riunitosi in consiglio comunale, ha votato e approvvato una variazione di bilancio del valore di 30mila euro, con l’obiettivo di costruire dei nuovi magazzini interni al Palatenda.

“Quest’ultima variazione di bilancio riguarda la progettazione e realizzazione di alcuni nuovi magazzini all’interno del Palatenda. L’obiettivo è quello di ricavare cinque nuovi spazi per riporre oggetti” spiega Moreno Nicoletta, assessore ai Lavori Pubblici di Tavagnasco, per poi aggiungere: “i magazzini serviranno per lasciare tavoli, sedie e attrezzatture varie. Al Palatenda ci sono moltissime manifestazioni, quindi quando qualcuno ha bisogno, o ha finito un evento, può semplicemente andare lì e prendere o posare tutti gli oggetti che ha usato”.

I magazzini, verosimilmente, saranno disponibili all’uso per i tavagnaschesi da fine mese, o inizio novembre, anche se, come ricorda Nicoletta, “con il problema del reperimento dei materiali potrebbe volerci un po’ di pià, forse inizio dicembbre”.

Caro prezzi e difficoltà nel reperire i materiali o meno, i progetti portati avanti sul Palatenda sono sempre di più. Basti pensare all’ultima competizione di roller free-style “Tava Roller Contest”, avvenuta a fine dello scorso mese, metà svoltasi nell’edificio in questione e metà alla Pump Track, che ha portato in città ben 100 atleti e ha dimostrato come il Palatenda sia un’eccellenza del territorio; l’attenzione che l’amministrazione rivolge a questo edificio non fa che confermare le sue potenzialità.

