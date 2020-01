TAVAGNASCO. Lavori in Municipio, approvato il progetto

L’Amministrazione Comunale di Tavagnasco ha approvato il progetto per la riqualificazione del Municipio. La giunta, da tempo, infatti, ha deciso di procedere alla riqualificazione energetica della propria sede municipale. Il sindaco si è rivolto al “Conto Termico”. Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni. Per poter usufruire del Conto Termico si deve procedere alla sostituzione dei serramenti della sede municipale, compresa la manutenzione straordinaria dello stesso edificio, mediante inserimento valvole nei termosifoni, isolamento sottotetto e ripassamento manto di copertura. Il tutto per una spesa di 50 mila euro. È stato attributo, infatti, qualche mese fa, anche al Comune di Tavagnasco, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, un contributo per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile pari a 50 mila euro i cui lavori devono iniziarsi necessariamente entro fine ottobre, pena perdita del contributo. Dall’illuminazione pubblica alla sicurezza delle scuole, passando per le rinnovabili. Sono alcuni degli interventi ammessi al contributo rivolto ai Comuni previsto dal decreto Crescita. L’erogazione del contributo da parte del Ministero dello Sviluppo economico avviene, per il 50%, previa richiesta sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori. Fondi che saranno utilizzati per interventi che possano portare un risparmio nelle bollette per le casse comunali.

