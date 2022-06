Dopo le iniziative “on line” per spiegare ai cittadini come utilizzare i moderni strumenti tecnologici, i comuni della Dora Baltea organizzano adesso due incontri in presenza “per capirci di più”: al centro dell’attenzione c’è lo spid (acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale), lo strumento (costituito da credenziali che vengono rilasciate a cittadini ed imprese, consistenti in nome utente e password) oggi imprescindibile per muoversi attraverso i portali della pubblica amministrazione, in sostanza una chiave di accesso alle piattaforme di Inps, Agenzia delle Entrate eccetera.

Oggigiorno lo devono sapere usare [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.