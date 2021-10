TAVAGNASCO. Emergenza cinghiali: Tavagnasco ha aderito alla raccolta firme per l’emergenza cinghiali. “Agricoltori, – chiama a raccolta il Sindaco Giovanni Franchino – cittadini, passate in comune a firmare in orario d’ufficio”.

Gli sportelli pubblici sono aperti dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 16.30. L’iniziativa è promossa dal comitato Amici degli ambienti rurali piemontesi. Anche il sindaco Franchino lancia l’allarme ungulati.

La proliferazione abnorme e incontrollata degli animali selvatici è ormai una vera e propria piaga.