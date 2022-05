E’ questo il quesito che dovete porvi per decidere se partecipare o meno ad un incontro in programma venerdì 13 maggio alle 17,30 al salone della Confratenità del Gesù. Si terrà a Tavagnasco ma è promosso da tutti i comuni della Dora Baltea: ci sono anche Carema, Settimo Vittone, Quassolo, Nomaglio, Andrate e Quincinetto.

“Un incontro di conoscenza” spiegano gli amministratori locali che hanno colto l’invito arrivato dalla Città Metropolitana di Torino insieme al Consorzio In.re.te. e con il contributo della Fondazione Crt con l’obiettivo di rendere i cittadini un po’ più autonomi…

Quante volte vi sarete recati negli uffici comunali per domandare informazioni che a pensarci bene avreste potuto reperire in quattro e quattr’otto se solo foste stati più avvezzi ad utilizzare mezzi informatici o se aveste avuto una “cultura” amministrativa un po’ più approfondita? E quanti non hanno ancora mai adoperato lo Spid perché solo l’idea fa venire il capogiro e non sanno da che parte iniziare?

Ecco, il progetto si pone lo scopo di dare una mano sotto molti aspetti. Farà conoscere come accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione. “E magari – fanno notare i promotori – il cittadino potrà essere a sua volta d’aiuto ad altri compaesani e tutto questo senza doversi per forza rivolgere ad un professionista”.

