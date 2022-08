Era stata rubata anni fa, quando in paese prestava servizio ancora il buon vecchio Don Leo, da qualche fantasioso o forse disperato ladro, la scala del pulpito nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita, a Tavagnasco. Da allora, all rinuncia delle prediche del proprio parroco dall’alto, i parrocchiani ci hanno fatto il callo. E sono passati anni. Fino a che, poche settimane fa, la scala è finalmente tornata, sostituita, grazie all’intervento del’Amministrazione Comunale, in accordo con il nuovo e giovane parroco Don Luca Pastore.

“In virtù di una solidale collaborazione [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.