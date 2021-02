TAVAGNASCO. Arriva un nuovo percorso Ciclo Pedonale

Sono in via di ultimazione i lavori in convenzione con la Turin Outdoor Park per la realizzazione del marciapiede ciclo pedonale comunale che collega la piazza del Municipio e via Roma al marciapiede del cavalcavia.

Tutto parte dall’idea di alcuni privati che hanno proposto all’amministrazione Comunale di Tavagnasco [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti