Sono cominciati la scorsa settimana i lavori di messa in sicurezza all’interno della palestra comunale.

“Abbiamo dovuto mettere in sicurezza la struttura – spiega Moreno Nicoletta, assessore ai Lavori Pubblici di Tavagnasco – stiamo creando uno scheletro in ferro all’interno dell’edificio per sostenere pilastri e travature”.

A seguito delle opere di messa in sicurezza, che dovrebbero durare circa due mesi, partiranno i lavori di efficientamento energetico, creando un cappotto per l’edificio e intervenendo sulle luci. L’ordine di risparmio previsto sui consumi è circa del 30%.

“Il locale continuerà la sua funzione di palestra ma verrà anche utilizzato come salone pluriuso per eventi associativi, cene ed altro. Dovremmo riuscire a finire tutto e riaprire l’edificio per l’inizio del nuovo anno” aggiunge l’assessore.

