VERCELLI. (r.v.) – Sono numerosi i vercellesi candidati alle elezioni politiche del 25 settembre, ma con scarse possibilità di essere eletti. Sono infatti candidati o all’uninominale in collegi che i loro rispettivi partiti già danno per persi, oppure nelle liste del proporzionale in posizioni di rincalzo. Vediamo brevemente, comunque, chi sono.

Nel collegio uninominale per la Camera il Partito Democratico candida Maria Moccia, dipendente Asl, segretaria provinciale del partito e già assessore all’istruzione nella Giunta comunale di Vercelli guidata da Maura Forte. Unione Popolare candida Cinzia Lamanna, ambientalista e organizzatrice del mercatino NaturalVercelli.

Nelle liste plurinominali [...]