Sabato 15 ottobre a Ivrea, dalle ore 18,30 presso lo ZAC! (Via Dora Baltea, 40), una serata di festa con Living Better, un progetto sostenuto da Compagnia di San Paolo che vede lavorare insieme molti enti del territorio canavesano, tra cui il Collettivo BILOURA.

L’EVENTO

Il progetto ha l’obiettivo di rinforzare una rete territoriale di soggetti che lavorano a livello istituzionale, sociale e culturale, al fine di stringere alleanze profonde e significative per raggiungere un obiettivo comune: un territorio dove servizi e opportunità siano disponibili per tutte le persone, indipendentemente da ceto, religione, colore della pelle, etc. Tutto quanto riguarda i valori e gli obiettivi di Living Better verrà presentato il 15 ottobre attraverso la pubblicazione del manifesto che è stato creato collettivamente durante l’arco del progetto.

Al fine del consolidamento della rete è stata anche inserita nel progetto un’azione di team building territoriale a cura del Dipartimento Formazione di BILOURA, coordinato dalla Dott.essa Sophie Brunodet;utilizzando metodologie innovative, quali lo psicodramma estetico relazionale, il percorso di team building si è preso cura delle relazioni tra i diversi partner di progetto, dando uno spazio alle persone dietro le funzioni.

Per creare un impatto culturale, invece, si sono unite in collaborazione il Collettivo di arti performative di BILOURA e l’associazione Pubblico 08, i quali hanno attraversato insieme una lunga riflessione congiunta su temi prioritari e buone pratiche di comunicazione, al fine di migliorare le strategie a disposizione del progetto. La sera del 15 verrà proiettato il video “Empàthia: città immaginaria”, curato da BILOURA, con la regia di Valentina Corrado e interventi pittorici di Stefano Giorgi. Il video è un grande risultato di co-creazione, che ha coinvolto artisti e abitanti del Canavese in ogni fase della produzione, dall’ideazione alla realizzazione: un lavoro corale per un territorio che sa immaginarsi migliore.

Chi avrà il piacere di fermarsi sarà nostro ospite per la 𝗖𝗲𝗻𝗮 𝗱𝗮𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗼 (prenotazione necessaria al numero 0125.362715.

