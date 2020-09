Tamponi a tutti gli operatori delle Rsa ad alto rischio entro il 21 settembre

In Piemonte tutti gli operatori delle Rsa ad ‘alto rischio’ sul fronte Covid-19 saranno sottoposti al tampone entro il 21 settembre. Lo annuncia l’assessore alle Politiche Sociali della Giunta Cirio, Chiara Caucino, dopo un incontro con i vertici della Sanità regionale. “E’ un segno tangibile – sottolinea Caucino – dell’impegno e dell’attenzione con la quale si stanno affrontando le eventuali criticità derivanti da un inasprimento del Covid-19 che potrebbero presentarsi nelle residenze assistenziali piemontesi”.

La definizione di Rsa ad ‘alto rischio’ deriva da una classificazione in tre livelli – basso, medio e alto – fatta dalla Regione per meglio prepararsi a fronteggiare il contagio dall’autunno. Il Dirmei, Dipartimento interaziendale per l’emergenza e le malattie infettive, spiega Caucino, ha elaborato un questionario per la stratificazione del rischio infettivo, i cui risultati hanno permesso di “stratificare le strutture su tre livelli di rischio, e inviare i risultati alle Asl per predisporre con anticipo le azioni necessarie”. Il Dirmei, aggiunge, ha anche attivato due percorsi formativi ai quali sono iscritte oltre 750 persone per la gestione da remoto dell’infezione nelle Rsa.

