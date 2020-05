Tagliolini con punte d’asparagi e guanciale

Questo primo piatto molto goloso è adatto per il famoso “pranzo della Domenica“, da preparare per tutta la famiglia. In questo periodo gli asparagi sono di stagione, inoltre sono diuretici, ricchi di molte vitamine e sali minerali.

ingredienti per 4 persone:

400g farina “00”, 4 uova, 200g guanciale, 200g punte di asparagi, 1 spicchio d’aglio, 150ml olio evo, sale e pepe q.b.

Procedimento:

Preparare la pasta fresca, in una spianatoia mettere la farina al centro e fare una corona mettendoci le uova. Impastare per bene, poi far riposare la pasta qualche minuto prima di stenderla. Successivamente la stendete come preferite e la tagliate a finissime striscioline formando i tagliolini. Preparare il condimento, pulire e tagliare il guanciale e gli asparagi, conservando solo le punte. In una padella ben calda far rosolare il guanciale (senza aggiungere olio). Una volta dorato toglierlo e metterlo da parte. Nella stessa padella, versare l’olio e soffriggere l’aglio. Una volta imbiondito, aggiungere le punte di asparagi e far cuocere per 5 minuti. Aggiungere il guanciale precedentemente rosolato e salare il tutto. Cuocere la pasta al dente e scolarla all’interno del condimento insieme ad un poco di acqua di cottura. Mantecare e servire con una macinata di pepe.

