Tagliatelle con salmone al profumo di limone

Questa ricetta a base di salmone con l’aggiunta di limone, risulta molto fresca dal sapore particolare. Un piatto raffinato e creativo ma di semplice esecuzione.

INGREDIENTI per 4 persone :

400g farina “00”

4 uova

300g salmone fresco

1 bicchiere di vino bianco

1 spicchio d’aglio

1 limone

1 mazzetto di erba cipollina

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

PROCEDIMENTO:

Preparare la pasta fresca, in una spianatoia mettere la farina al centro e fare una corona mettendoci le uova. Impastare per bene, far riposare la pasta qualche minuto prima di stenderla. Successivamente la stendete come preferite e la tagliate a striscioline formando le tagliatelle.

Preparare il condimento, tagliare a cubetti il salmone e saltarlo in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio. Sfumare con vino bianco e succo di limone. Aggiungere la scorza grattata ed eliminare l’aglio. Salare e pepare a piacere. Cuocere le tagliatelle al dente, scolarle e condirle con la salsa preparata. Impiattare e decorare il piatto con finocchietto selvatico.

Commenti