Il triste, spregevole fenomeno del vandalismo colpisce soprattutto gli istituti attorno ai quali ruota e si definisce la vita sociale di una comunità. Così accade ora nel caso della CGIL di Settimo Torinese. Sono atti che si ripetono sempre più spesso, sintomi di un malessere le cui cause sono molteplici: noia, rabbia, protesta generazionale, ignoranza, nessun rispetto per le regole e, nei casi più preoccupanti, gesto che gli autori vorrebbero “politico” (sono i più gravi). Bene lo sappiamo in quanto custodi della Memoria della Resistenza, insultata quasi ogni giorno da distruzioni di lapidi, muri e targhe imbrattate, insulti sui social, quando non vere e proprie aggressioni.

Sono infatti sempre più numerosi gli episodi di vandalismo a firma fascista che si verificano in ogni zona d’Italia, segno di uno scollamento fra società civile e Istituzioni, che ha come prima vittima la democrazia che ruota attorno al suo simbolo più alto: la Costituzione.

Costituzione che nasce dall’antifascismo e che afferma in ogni suo articolo il ripudio per ogni forma di fascismo.

Oggi, purtroppo, stiamo assistendo al convergere di varie forme di protesta, di questi tempi i no-vax in testa, che viene indirizzata e strumentalizzata dai soliti nostalgici, condannati dalla storia ma ancora vivi ed attivi, sia pure, come ci auguriamo, come esigue minoranze. Bisogna tenere sempre viva la vigilanza, chiedere alle Istituzioni il pieno rispetto della Costituzione antifascista e delle leggi che vietano l’apologia del fascismo.

Per questo siamo vicini ai compagni della CGIL di Settimo e aderiamo senz’altro a tutte le iniziative in corso per manifestare, in modo democratico ma fermo, contro tutti i rigurgiti del vecchio e nuovo fascismo.

Chi non ha cura della Storia, della Memoria, delle Istituzioni del proprio Paese contribuisce al suo degrado. E questo non lo permetteremo. Tutti uniti e fermi con la conoscenza, l’unità democratica, la fermezza delle Istituzioni, contro la barbarie e l’ignoranza.

Mario Beiletti

Presidente Anpi Ivrea e Basso Canavese

