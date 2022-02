Alcune attiviste di Extinction Rebellion si sono vestite da sirene simulandone la morte e lo spiaggiamento nelle secche del Po. L’azione, dal grande impatto visivo, mira a mostrare gli effetti già in atto della crisi climatica ed ecologica. Le attiviste spiegano che la scelta di impersonificare le sirene ha un significato metaforico: l’essere mitologico, infatti, simboleggia tutto ciò che apparentemente non è strettamente necessario per la sopravvivenza umana, come l’arte, la fantasia e i sogni, e ai quali si dovrà rinunciare in un mondo devastato da catastrofi naturali e scarsità di materie prime, prima fra tutte l’acqua.

Dall’8 dicembre scorso in Piemonte non si sono osservate precipitazioni significative (ovvero superiori a 5 mm giornalieri di media regionale), per un totale a oggi di 68 giorni consecutivi senza pioggia. La Regione Piemonte ha già dichiarato dal 16 gennaio lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio. I dati relativi al manto nevoso e ai bacini idrografici iniziano ad essere allarmanti. Mancano due terzi dell’acqua normalmente invasata in questo periodo nel lago Maggiore e il deficit delle risorse idriche accumulate nella neve è del 60. Nell’alessandrino il Po ha una portata dimezzata e l’8 febbraio, al Pian del Re, dove il Po ha la sua sorgente, si osservava un paesaggio lunare con pochi residui di neve, temperature primaverili e la sorgente quasi secca. Addirittura, si arriva ad un deficit idrico fino al 70% nel Sesia, nello Stura, nel Pellice, nel Maira e nel Bormida. Se la siccità diffusa perdurasse, nei prossimi mesi potrebbero esserci seri rischi per l’approvvigionamento idrico per scopi potabili e agricoli, come sottolineato da Coldiretti che ha lanciato l’allarme per la siccità e il caldo anomalo. Inoltre, la protratta assenza di precipitazioni significative favorisce una maggiore concentrazione di smog in atmosfera, con peggioramento della qualità dell’aria e rischi per la salute umana.