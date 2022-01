Quale sarà mai la notizia su “Ivrea” più virale del momento. Andiamo per ipotesi. Il “licenziamento” di Pino Esposito dal cda della Fondazione dello storico carnevale per le brutte parole utilizzate con David Sassoli? Lo scandalo dei 300 mila euro distribuiti a commercianti e associazioni attraverso dei bandi di cui nessuno sapeva nulla? I 5 milioni di euro piovuti dal cielo per la rigenerazione urbana? La conferenza di servizi organizzata dal Comune di Ivrea per la giga-factory che uno svedese vorrebbe costruire in quel di Scarmagno? Macchè! Niente [...]





