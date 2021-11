CHIVASSO. Era quasi fatta. Come comunicato tramite circolare, dal 18 ottobre alcune classi della sezione musicale del Liceo Newton avrebbero dovuto spostare le proprie attività didattiche presso il campus ex TAV di via Baraggino. Poi, con un’altra circolare, la retromarcia. Il trasferimento è stato spostato a data da destinarsi.

Ma facciamo un passo indietro. Lo scorso anno, per via dell’emergenza Covid, il comune aveva affittato dalla Città Metropolitana alcune casette del campus TAV. Si era dunque pensato di destinarle a spazio scolastico per evitare affollamenti nelle aule del liceo di via Paleologi. Con le norme [...]