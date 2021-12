Sua maestà Parmigiano Reggiano, il grana!

Oggi quando parliamo di Parmigiano Reggiano, parliamo dei luoghi dove si produce questo ottimo formaggio, eccellenza italica, perché parmigiano, significa proveniente dalla provincia di Parma e reggiano da quella di Reggio Emilia. Oggi la zona di produzione include anche la provincia di Modena, parte della provincia di Bologna e quella di Mantova in Lombardia. Il nome Pamigiano Reggiano è recente, rispetto alla lunghissima storia di questo celebre formaggio, che esiste da quasi mille anni. Le prime testimonianze della sua produzione e commercializzazione risalgono al 1200, dove in un atto notarile redatto a Genova nel 1254 viene chiamato caseus parmensis, il formaggio di Parma e viva commercializzato non solo nell’Italico Stivale ma nel bacino del mar Mediterraneo, fino alla Sublime Porta ad Istanbul alla corte dei sultani turchi. Questa sua commercializzazione e descrizione già nel 1200, con le caratterisiche attuali, ci porta a pensare che abbia delle origini molto più antiche, come di formaggi citati da autori latini e poi con l’evoluzione e perfezionamento della produzione sono arrivati agli attuali standard, rimasto immutato esattamente come era nove secoli addietro, stesso aspetto, stessa consistenza, fatto nello stesso modo, negli stessi luoghi e con i medesimi rituali. Pensate che Giovanni Boccaccio lo cita nel Decameron, quando descrive la contrada del Bengodi, una montagna di “parmigiano grattugiato” su cui venivano fatti rotolare “maccheroni e raviuoli”, indicandone così l’originario utilizzo. Nel XV secolo in Emilia la crescita di feudatari ed abbazie contribuì ad un notevole incremento del livello di produttività nella pianura tra Parma e Reggio Emilia, che portò ad un ulteriore sviluppo economico che porto all’aumento delle dimensioni del formaggio sino a a Kg 18. Poi nel XVI secolo si assiste allo sviluppo delle vaccherie, cui era annesso il caseificio per trasformare il latte del proprietario a cui si aggiungeva il latte delle stalle dei mezzadri, che aiutavano il casaro, a turno. Per questo motivo il caseificio veniva definito anche “turnario”, e diventò un vero e proprio centro produttivo, economico nonché sociale. A ciò si deve anche la crescente notorietà di questo formaggio, la cui intensa commercializzazione contribuì a diffondere anche il suo nome e a renderlo riconoscibile, oltre che nella forma e nel sapore, anche nella definizione che lo legava indissolubilmente alla zona emiliana dove veniva prodotto. In questi anni, la produzione del Parmigiano Reggiano si affermò anche nella limitrofa provincia di Modena. In quell’epoca i cuochi parlavano di un formaggio detto il “Parmigiano” che utilizzavano in numerose ricette di primi piatti e di dolci. In questo periodo inizia la sua esportazione in tutta Europa, Spagna, Francia, Fiandre e Germania. Ulteriore incremento avvenne nel XVII quando il duca di Parma Ranuccio I Farnese volle espandere la sua produzione in tutto il ducato, costruendo nuove e grandi vaccherie e incoraggiando i pascoli locali, cosolidando così l’immagine che la zona di produzione fosse da riconoscere ufficialmente nella zona di Parma, motivo per cui nel 1612 la famiglia Farnese siglò per la prima volta il formaggio con il nome di Parmigiano, definendo nel documento i luoghi dai quali doveva provenire il formaggio che poteva essere chiamato in alternativa “di Parma”. Nel 1700 i duchi di Modena e Parma per fronteggiare le continue guerre di quel periodo decisero di modernizzare la campagne e migliorare la produzione parmense, espropriano i terreni affidati ai conventi e ai monasteri, rivendendoli alla nascente borghesia agricola reggiana e modenese, si concentrò la produzione del formaggio Parmigiano Reggiano, che incluse anche , senza ciralo il territorio Modenese e più avanti la provincia di Mantova e Bologna. Negli anni cinquanta del Novecento con la ripresa economica post conflitto mondiale la legge italiana approvo il marchio di Denominazione di Origine per salvaguardare i prodotti tipici. Nel 1996 il Parmigiano Reggiano venne riconosciuto come DOP europea, sigla di Denominazione di Origine Protetta. Come abbiamo visto è una lunga storia anche se in emiliano viene chiamato semplicemente grana, con riferimento alla pasta dura e granulosa che lo contraddistingue. La stessa parola, in dialetto, indica anche il denaro, forse a richiamare la ricchezza ed il pregio di un prodotto che nella cultura popolare è sempre stato associato a qualcosa di prezioso e necessario. Curiosamente, il termine “grana”, nella lingua italiana corrente, indica invece il formaggio “Grana Padano”, altra eccellenza italiana DOP nonché principale concorrente del Parmigiano Reggiano. Nel mondo purtroppo esistono dei prodotti contraffati che giocano su nomignoli come parmesan nel nord Europa e Usa e reggianito nell’America Latina. Ma ricordate solo il Parmigiano Reggiano Dop è quello vero con la sua millenaria storia, e il Parmigiano Reggiano completa una buona cena e integra una cattiva. Buon appetito.

Favria, 26.12.2021 Giorgio Cortese

