Il prossimo 3 Marzo 2022 dalle 19 alle 21.15 la trasmissione radiofonica Spazio Costruiamo Gentilezza (voce dell’omonimo progetto Nazionale www.costruiamogentilezza.org) che va in onda via web su Radio Spazio Ivrea (www.radiospazioivrea.it) e trasmette dalle Officine H (della ex fabbrica Olivetti) site nella cittadina eporediese proporrà una puntata speciale per rendere omaggio al riconoscimento di Ivrea Capitale del Libro 2022. Il tema affrontato durante la diretta sarà “I libri della Gentilezza” a parlarne alcuni dei più importanti autori di libri inerenti l’argomento, per giovani e adulti, a livello nazionale e internazionale. Interverranno: la coach Anna Maria Palma (“La gentilezza che cambia le relazioni”), il Direttore Personale Enel Guido Stratta (“Ri-Evoluzione”), l’autrice e illustratrice per bambini Giulia Ceccarani (“Il mio superpotere è la gentilezza”), l’ex presidente del World Kindness Movement Cristina Milani (“La forza nascosta della gentilezza”), lo studioso Daniel Lumera (“Biologia della gentilezza”), lo psicologo e psicoterapeuta di fama internazionale Piero Ferrucci (“La forza della gentilezza”), il giornalista di inchieste Saverio Tommasi (“Siate ribelli, praticate gentilezza”). A condurre la puntata in studio saranno gli Spekaer Alessandra Militello e Daniele Schilirò, con la partecipazione di Luca Nardi e Livia Saltetto (due dei Coordinatori del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza) e la presenza gradita del Sindaco di Ivrea Stefano Sertoliche interagirà con gli ospiti. I radioascoltatori potranno intervenire con domande e riflessioni sui Libri della Gentilezza inviando durante la puntata messaggi al n° wa 377 083 7707

