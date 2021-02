Su change.org la sottoscrizione di CNA per salvare l’economia e la vivibilità della montagna

Su change.org la sottoscrizione di CNA Torino per salvare l’economia e la vivibilità della montagna.

Non basta riaprire gli impianti sciistici per salvare l’economia montana del Piemonte. CNA accoglie positivamente la riapertura delle piste da sci del 15 febbraio, ma i problemi da affrontare sono molti. Non si possono assimilare i territori montani alle Città metropolitane. Altre le esigenze e altri i problemi. Servono misure ad hoc per i territori montani per il contrasto della pandemia e il rilancio dell’economia che è stata soffocata dalle zone rosse e dalle zone arancio e gialle.

campagna può essere sottoscritta presso gli uffici territoriali della CNA oppure su change.org anche tramite la pagina facebook della CNA Torino @cnatorino Lapuò essere sottoscritta presso gli uffici territoriali della CNA oppure suanche tramite la pagina facebook della CNA Torino @cnatorino

Nicola Scarlatelli, Presidente CNA Torino: “Istituire subito una zona bianca per i territori montani”

Commenti