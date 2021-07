Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Ci sono anche due ragazzi di Castiglione Torinese ed uno di San Mauro Torinese tra i 150 giovani italiani in quarantena obbligatoria a Malta. Lo si apprende da fonti diplomatiche, che specificano come siano “oltre 60 i positivi” fra i ragazzi italiani posti in isolamento dalle autorità sanitarie per essere risultati positivi al test o per essere stati in contatto con i loro compagni di viaggio o di scuola.

I ragazzi, per lo più studenti delle [...]